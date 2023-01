Una Tesla è precipitata da un dirupo vicino ad un dirupo chiamato Devil’s Slide lunedì mattina, due adulti e due bambini sono sopravvissuti al tuffo.

L’unità San Mateo-Santa Cruz di Cal Fire ha twittato per la prima volta sull’incidente intorno a mezzogiorno di lunedì. I funzionari hanno notato che la Tesla è caduta ad un altezza di oltre 300 metri appena a sud dei tunnel di Tom Lantos poco prima delle 11:00 del mattino.

Quattro persone, due adulti e due minorenni, sono state salvate in sicurezza. I due adulti hanno riportato ferite non mortali mentre i due bambini sono rimasti illesi, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di San Mateo. L’auto si è ribaltata più volte mentre precipitava lungo il precipizio.

Cosa è successo alla famiglia

Sono stati chiamati diversi elicotteri per aiutare a evacuare le vittime dal veicolo, che è atterrato sulle ruote in fondo alla scogliera rocciosa.

“Abbiamo immediatamente messo in atto un piano per abbassare i soccorritori sul veicolo per ottenere gli occhi e valutare ciò era successo“, ha detto un funzionario di Cal Fire sulla scena.

“Mentre lo facevamo, siamo stati in grado di notare il movimento del sedile anteriore attraverso il parabrezza con il binocolo. Quindi sapevamo di avere almeno una persona viva“. I due minori sono rimasti illesi, hanno detto i funzionari.

Entro le 15:20 tutte e quattro le vittime sono state soccorse e portate negli ospedali vicini. Cal Fire ha descritto tutti gli infortuni come “moderati, ma stabili“.

I funzionari non hanno rilasciato immediatamente la causa dell’incidente. I due minori avevano 4 e 9 anni, secondo KTVU.