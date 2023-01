Ogni volta che apri la storia di una persona su Instagram, verrà visualizzato il nome del proprietario dell’account che sta guardando anche se non siete amici. Ma per fortuna ci sono diversi modi in cui puoi dare un’occhiata senza essere scoperto.

Ecco una piccola guida che puoi usare:

Attiva la modalità aereo

Apri l’app in modo che le ultime storie siano precaricate sul tuo telefono.

Quindi attiva la modalità aereo.

Ciò ti consentirà di visualizzare le storie in modo anonimo. Assicurati solo di chiudere l’app una volta che hai finito in modo che non registri che l’hai vista.

Usa un account alternativo

Alcune persone scelgono di avere un secondo account anonimo su Instagram. Ciò significherebbe che puoi anche cliccare sulle storie senza che le persone sappiano chi sei.

Se ha un secondo account, dovrai essere amico della persona se il suo account è privato.

Usa un visualizzatore di storie di Instagram

Esistono diversi siti che recuperano tutte le storie per te. Ancora una volta, l’account dovrà essere pubblico affinché funzioni.

Stories Down, Anon IG Viewer e Insta Stories sono solo alcuni dei siti che riescono a farti avere questi dati, ma non ci assumiamo nessuna responsabilità per come possa essere usato.

Altrimenti puoi usare StoriesIG, un altro sito web semplice e gratuito per visualizzare e scaricare storie di Instagram. Puoi usarlo sia sul tuo computer che sul tuo dispositivo mobile, indipendentemente dal sistema operativo che hai.

Questo strumento ti consente di visualizzare e scaricare anche i momenti salienti di Instagram. Basta selezionare “In evidenza” dopo aver cercato un nome utente.