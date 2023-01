Iliad ha 120GB in 5G a prezzo shock, TIM e Vodafone distrutte

Alcune promozioni mobili stanno facendo il vuoto dietro di esse, mostrando di essere all’altezza della situazione anche nei confronti di gestori molto navigati nel settore. Soprattutto i provider virtuali però stanno stupendo con le loro migliori promozioni mobili, le quali stanno mostrando tantissima convenienza ma soprattutto quantità e qualità, aspetti che prima contraddistinguevano solo i provider più blasonati a cui tutti gli italiani sono sempre stati abituati.

Da diversi anni però anche Iliad sta mostrando una grande attitudine nel proporre offerte molto interessanti sotto il punto di vista del prezzo e dei contenuti. Ora come ora però bisogna valutare tanti aspetti, come quello dei gestori più importanti che hanno deciso di abbassare i prezzi proponendo sempre una qualità migliore rispetto a tutti. Di tutta risposta Iliad ha deciso di valutare le sue promozioni e di rilanciarli con delle mutazioni importanti per quanto riguarda i prezzi a cui tutti erano sempre stati abituati.

Iliad batte la concorrenza con le sue solite offerte ma a quanto pare la migliore è sempre quella da 120 giga con il 5G

Non tutti lo sanno ma a quanto pare sul sito ufficiale di Iliad la situazione è ben chiara: è tornata l’offerta da 120 giga, in versione 2023 per stupire tutti.

Ricordiamo che questa soluzione è una di quelle più richieste ultimamente dal pubblico, il quale sa di poter contare su diversi contenuti al suo interno. Il prezzo cambia ancora: questa volta è solo di 7,99 € al mese, un ribasso ulteriore rispetto a un mese fa. All’interno dell’offerta ci sono poi i minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 120 giga di traffico dati in rete 5G.