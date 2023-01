Iliad propone, come sempre, ai suoi clienti i massimi vantaggi in termini di costi e di servizi per la telefonia mobile. Anche in questa prima parte di gennaio, la migliore ricaricabile proposta dal gestore francese resta la Flash 120. Questa tariffa che rappresenta un’evoluzione della vecchia Giga 120 prevede un costo pari a 7,99 euro ogni mese con la possibilità di effettuare telefonate illimitate, inviare SMS a tutti e utilizzare 120 Giga anche con la tecnologia 5G.

Iliad, non solo la Flash 120: le tre tariffe segrete sul sito

La Flash 120 è però solo una delle migliori ricaricabili che il provider francese ha messo a disposizione dei suoi abbonati.

I clienti che decidono di attivare una SIM con Iliad possono scegliere, attraverso il sito ufficiale del provider, anche la promozione Giga 150. Questa ricaricabile prevede un costo mensile pari a 9,99 euro. I contenuti, invece, contemplano 150 Giga per navigare in internet con anche 6 Giga per navigare in roaming dall’estero, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque.

La seconda grande promozione che Iliad mette a disposizione degli utenti attraverso il sito internet ufficiale è la tariffa Solo Voce. Il costo di questa tariffa è pari a 4,99 euro ogni trenta giorni con la possibilità di effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Per coloro che privilegiano la connessione internet, invece, vantaggiosa è la tariffa Dati 300 con 300 Giga per la connessione internet al costo di 13,99 euro al mese. La ricaricabile prevede anche in questo caso l’attivazione online della SIM.