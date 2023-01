Fin dal suo esordio sulla piattaforma di streaming, la serie tv Mercoledì Addams ha riscosso un successo davvero esagerato sia fra i fan che fra la critica. La conferma ufficiale dell’arrivo di una continuazione era solo una formalità e ora finalmente è arrivata. Nel corso delle ultime ore, infatti, Netflix ha confermato ufficialmente l’arrivo della seconda stagione e lo ha fatto addirittura con un primo video teaser.

Mercoledì Addams, Netflix conferma ufficialmente l’arrivo della seconda stagione

Eravamo tutti in trepidante attesa della conferma ufficiale dell’arrivo della seconda stagione e ora finalmente Netflix lo ha confermato. Come già accennato, infatti, l’azienda lo ha confermato pubblicato in rete un primo video teaser. Questo va ad aggiungersi ad un post su Twitter pubblicato da Netflix dove veniva pressoché anticipato il grande annuncio.

La seconda stagione di Mercoledì Addams è stata quindi confermata e, contrariamente a quanto era emerso in rete in questi giorni, non sarà trasmessa dalla piattaforma rivale Amazon Prime Video. La nuova serie tv realizzata da Tim Burton ha sorpreso davvero tutti compreso il colosso Netflix. In poche settimane dal suo arrivo, infatti, Mercoledì ha riscosso un enorme successo ed ha raggiunto numeri davvero impressionanti, piazzandosi sul podio delle serie tv più viste in assoluto sulla piattaforma.

Ricordiamo comunque che, stando a quanto è emerso fino ad ora, la prossima stagione dovrebbe focalizzarsi maggiormente anche su altri personaggi della famiglia Addams e non solo su Mercoledì. Uno di questi potrebbe essere la madre della protagonista, ovvero Morticia Addams, interpretata dalla nota attrice Catherine Zeta Jones.