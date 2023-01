Mercoledì Addams è una delle ultime serie tv approdare sulla piattaforma di streaming Netflix. Prodotta dal genio Tim Burton, ha riscosso fin da subito u enorme successo e ottimi pareri dai fan e soprattutto dalla critica. Tutto resta pronto per un annuncio ufficiale dell’arrivo della seconda stagione. Tuttavia, sembra che la seconda stagione arriverà sulla piattaforma rivale Amazon Prime Video.

Mercoledì Addams, la seconda stagione potrebbe arrivare su Amazon Prime Video

La nuova serie tv basata sui personaggi della famiglia Addams ha ricevuto pareri positivi sia dal pubblico che dalla critica e ora manca soltanto l’annuncio ufficiale dell’arrivo della seconda stagione. Tuttavia, come accennato in apertura, sembra che quest’ultima non arriverà su Netflix.

Stando a quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, sembra che la seconda stagione arriverà ufficialmente in futuro sulla piattaforma del rivale Amazon, cioè Amazon Prime Video. La causa sembrerebbe risiedere nei diritti di proprietà del materiale legato alla famiglia Addams.

Questi diritti sono infatti di proprietà di MGM e proprio quest’ultima è stata fusa con Amazon giusto lo scorso anno. Secondo quanto riportato su The Indipendent, quindi, la nuova stagione di Mercoledì Addams potrebbe abbandonare la nota piattaforma di streaming Netflix. Non è comunque da escludere che il colosso dello streaming possa cercare di stilare qualche accordo per far sì che la serie rimanga sulla piattaforma.

Dovremo tuttavia attendere per vedere cosa accadrà tra i due big Amazon e Netflix. Vi ricordiamo comunque che l’Head of Scripted Series di Netflix US e Canada, ovvero Peter Friedlander, ha confermato non molto tempo fa in un’intervista che non dovremo aspettare molto per vedere arrivare ufficialmente la seconda stagione di Mercoledì.