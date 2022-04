Nel febbraio 2018, con l’aumento delle denunce di truffe sui cambi di valuta virtuale, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha emesso una nota di avviso per sensibilizzare il pubblico.

Questo è stato fondamentale perché gli incentivi erano così allettanti che è quasi impossibile tenere le persone lontane da questa corsa all’oro del 21° secolo.

La maggior parte dei mercati monetari non sono regolamentati o supervisionati da un’agenzia governativa, le piattaforme nel mercato monetario potrebbero non disporre di salvaguardie critiche.

Mentre i governi di tutto il mondo sono stati impegnati a definire le politiche, Jiahua Xu e Benjamin Livshits, ricercatori dell’Imperial College di Londra, hanno pubblicato un white paper che discute l’anatomia degli schemi di pump-and-dump di criptovalute e come l’apprendimento automatico può essere utilizzato per prevenire tali eventi in futuro.

I ricercatori hanno tracciato la cronologia dei messaggi di oltre 300 canali Telegram tra luglio e novembre di quest’anno per identificare gli eventi. Hanno analizzato le caratteristiche del movimento delle monete nel mercato durante il processo denominato Pump & Dump.

Come funziona questo nuovo modello di intelligenza artificiale

Hanno poi sviluppato un modello di apprendimento automatico che funziona su un algoritmo casuale per prevedere la probabilità di un possibile evento. Il modello conferma che i movimenti di mercato contengono informazioni nascoste che possono essere utilizzate a fini monetari.

L’organizzatore apre un canale accessibile a un potenziale gruppo. Invitano i membri pubblicizzando e pubblicando inviti su forum popolari come Reddit. Una volta che il gruppo supera i 1.000 membri, sono pronti.

L’organizzatore trasmette l’ora e la data di un futuro evento. Con l’avvicinarsi del tempo, l’viene suggerito ai membri come acquistare velocemente e per quanto tempo tenere la moneta per attirare più utenti.

Infine ,l’amministratore annuncia la moneta a un’ora e una data predeterminate. Usano un modello di prova OCR per eludere e ostacolare il rilevamento della macchina. Durante il primo minuto, il prezzo della moneta in genere aumenta.

Quando il prezzo della moneta si avvicina al valore di picco, inizia a scendere e i partecipanti per uscire con le tasche piene. Questa tendenza continua fino a quando il prezzo scende anche al di sotto del prezzo originale.

In questo caso di studio, i ricercatori hanno preso di mira BVB, una moneta oscura quotata su CoinMarketCap. Questa moneta è stata lanciata nel 2016 dai tifosi della squadra di calcio tedesca, il Borussia Dortmund.

Il volume totale di acquisto misurato in BVB è 1.619,81 mila BVB, l’importo di vendita 1.223,36 mila BVB. Questa discrepanza di volume tra il lato vendita e quello acquisto indica una maggiore aggressività commerciale sul lato acquisto.