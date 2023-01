Ormai manca davvero poco tempo al lancio dei nuovi Samsung Galaxy S23 e le indiscrezioni si fanno sempre più concrete. Nelle ultime ore sono anche apparsi dei nuovi render che confermerebbero il design dei nuovi dispositivi.

Per esempio la versione base e la versione Plus di Galaxy S23 saranno praticamente identiche dal punto di vista del design. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Samsung Galaxy S23: ecco i nuovi render

Samsung, sia per la versione base che per quella Plus opterà per dei bordi arrotondati e sulla parte posteriore dei dispositivi troveranno posto tre fotocamere poste in verticale e tutte della stessa dimensione, con a destra un piccolo foro per il flash LED e in basso la scritta Samsung.

La versione Ultra di Galaxy S23 sarà decisamente diversa dalle altre: lo smartphone infatti sarà squadrato, e dai rumor delle scorse settimane sappiamo anche che avrà uno schermo quasi completamente piatto. Le fotocamere saranno quattro, di cui tre in verticale e di dimensione identica, ma a destra oltre al flash LED troveranno posto la quarta fotocamera e un altro sensore.

Ricordiamo inoltre le specifiche tecniche trapelate fino ad oggi: la serie Galaxy S23 dovrebbe montare il chip Snapdragon 8 Gen 2, unito a 8 GB (per S23 e S23+) o 12 GB (per S23 Ultra) di RAM. Per la memoria interna si partirà da 256 GB, fino ad arrivare a 1 TB per il modello Ultra. Quest’ultimo poi dovrebbe includere una fotocamera principale da 200 MP. Per concludere, lato batteria si parla di 3.900 mAh, 4.700 mAh e 5.000 mAh per rispettivamente S23, S23+ e S23 Ultra.