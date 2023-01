Netflix, abbonamento da 5,49 euro al mese con nuovi film e serie TV di gennaio

Quello che sta stupendo soprattutto nell’ultimo periodo è la grande ascesa dei servizi streaming, soprattutto per quanto riguarda Netflix. Secondo quanto riportato è testimoniato dagli utenti del servizio, risulta sempre più difficile fare a meno di un’occasione del genere, soprattutto quando c’è un po’ di tempo libero a disposizione. Netflix consente a tutti di avere un gran numero di contenuti da guardare, sia per quanto concerne i film che per quanto riguarda le serie TV. Nell’ultimo periodo ce ne sarebbero stati alcuni tra i contenuti più importanti a rendere la situazione ancora più interessante visto che sarebbero stati milioni a guardarli.

Il merito è anche del nuovo abbonamento da 5,49 € al mese che include al suo interno tutto quello a cui gli utenti sono da sempre abituati su Netflix. Si tratta infatti di una nuova proposta che arriva con lo scopo di consentire anche a chi non poteva permetterselo di avere un abbonamento con il celebre colosso del mondo dello streaming. Chiaramente ci sono dei compromessi da accettare, come la pubblicità che si presenterà per circa quattro o cinque minuti ogni ora di contenuti riprodotti. La qualità sarà in semplice HD.

Netflix: questi sono solo alcuni degli show che arriveranno durante questo mese di gennaio

Questa in basso è la lista di tutte le serie TV che arrivano durante questo mese di gennaio su Netflix: