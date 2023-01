Durante il CES 2023 che si è appena tenuto a Las Vegas il colosso Lenovo ha presentato il nuovo ThinkPhone by Motorola, tanto discusso nelle ultime settimane.

Il comunicato stampa di Motorola i apre con la genesi del nome, che aveva destato curiosità fin da subito. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo dispositivo.

Lenovo ThinkPhone by Motorola finalmente svelato al CES 2023

Motorola ha spiegato che lo smartphone “è pensato per offrire alle aziende un’esperienza mobile caratterizzata dalla qualità e affidabilità di tutti i dispositivi brandizzati Lenovo Think“. Da qui dunque la scelta di affidarsi a un nome evocativo, forte, per celebrare il trentesimo anniversario di ThinkPad.

Lo smartphone dispone di una suite completa di funzionalità di sicurezza e assistenza supportata da ThinkShield, con policy fondamentali, funzionalità, hardware, software e processi specifici che garantiscono la sicurezza. Non manca Moto Secure, applicazione che funge da hub per gli elementi relativi alla sicurezza e alla privacy. Il Moto KeySafe è processore che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per proteggere i dati più sensibili nello smartphone; isola PIN, password e chiavi crittografiche, memorizzandole in un ambiente resistente alle manomissioni, che protegge i dati dall’interno.

Le fotocamere posteriori ad esempio sono solo due, il chip è lo Snapdragon 8+ Gen 1, la certificazione di grado militare MIL STD 810H, la progettazione in fibra aramidica che è più resistente dell’acciaio, la resistenza IP68 contro acqua e polvere, o ancora il vetro Gorilla Glass Victus. Su prezzo e disponibilità, tuttavia, dobbiamo incrociare le braccia: non abbiamo informazioni, almeno per il momento.