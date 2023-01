Unieuro rispolvera le migliori offerte dell’ultimo periodo, mettendo a disposizione tantissimi sconti speciali a tutti i consumatori, arrivano infatti i prezzi più bassi del momento, con la possibilità di spendere poco o niente su ogni singolo prodotto.

Il volantino rispecchia alla perfezione ciò che gli utenti stanno effettivamente cercando nel periodo, con prezzi sempre più convenienti, ma sopratutto la possibilità di accedere ai migliori prodotti attualmente in circolazione, sia in negozio che direttamente online sfruttando quello che è il sito ufficiale dell’azienda.

Unieuro, le occasioni e le offerte migliori

La spesa da Unieuro è davvero ridotta ai minimi termini, le correnti campagne promozionali riescono a far risparmiare al massimo i consumatori, mettendo sul piatto un paio di proposte davvero interessanti. Tra queste spiccano senza dubbio l’accenno al mondo Apple, con le promozioni legate a iPhone 11, un terminale di ormai qualche anno, ma ancora acquistabile a 549 euro, passando per iPhone 13, disponibile a 799 euro, oppure anche il fratello maggiore, quale è iPhone 14 Plus, proposto alla modica cifra di 1099 euro.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di un prodotto con sistema operativo Android, potranno pensare di acquistare uno a scelta tra Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro, Oppo A77, Redmi 9C, Redmi 10C o anche Galaxy A13, nell’idea di spendere meno di 300/400 euro. Viceversa, puntando direttamente verso la fascia più alta, ecco arrivare il bellissimo Samsung Galaxy s22, il cui prezzo è comunque di 799 euro, una cifra di tutto rispetto, considerata la qualità del prodotto stesso.