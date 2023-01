Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco ampliato la sua gamma di smartphone di fascia media. Nel corso delle ultime ore è stato infatti annunciato il nuovo Samsung Galaxy A14 5G e l’azienda ha confermato che arriverà ufficialmente molto presto per il mercato europeo. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Samsung presenta ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy A14 5G

Samsung, dopo diversi rumors emersi in rete in queste settimane, ha finalmente tolto i veli sul suo nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato, si tratta del nuovo Samsung Galaxy A14 5G e, come suggerisce il nome, supporta le nuove reti di quinta generazione.

Dal punto di vista estetico, troviamo sulla parte frontale un Infinity-V Display con un waterdrop notch centrale, mentre sul retro troviamo tre fotocamere poste a semaforo. Nello specifico, il pannello è un IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. A differenza del predecessore Samsung Galaxy A13 5G, qui abbiamo poi una risoluzione maggiore pari al FullHD+.

Sotto alla scocca batte poi un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 700 e quest’ultimo viene accompagnato da tagli di memoria comprendenti 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 15W. Il comparto fotografico, infine, comprende un sensore principale da 50 MP, un sensore macro da 2 MP e un terzo sensore di profondità.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy A14 5G è al momento acquistabile negli USA ad un prezzo di circa 188 euro. Come già detto, però, dovrebbe arrivare presto anche in Europa.