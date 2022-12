Nel corso delle prossime settimane il colosso sudcoreano Samsung toglierà i veli su un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Galaxy A. Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy A14 5G e quest’ultimo è stato già ampiamente spoilerato in queste settimane. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, lo smartphone ha anche ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC.

Samsung Galaxy A14 5G: il nuovo smartphone riceve la certificazione FCC

In queste ultime settimane sono emerse numerose indiscrezioni sul prossimo smartphone di fascia media di casa Samsung. Tuttavia, come già accennato, nel corso delle ultime ore il prossimo Samsung Galaxy A14 5G ha anche ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. L’arrivo di questa certificazione lascia quindi intendere che manca davvero pochissimo tempo per la sua presentazione ufficiale sul mercato.

Stando a quanto riportato sulla certificazione, il nuovo smartphone di casa Samsung supporterà diverse bande della connettività 5G, fra cui n78, n77, n41, n40, n28 e n20. Lo smartphone supporta inoltre il Wi-Fi dual band e in confezione sembra che ci sarà un caricatore (identificato con il numero di modello EP-T5110) che supporterà la ricarica da 15W.

Ricordiamo che lo smartphone è già stato avvistato in rete in alcune immagini renders realizzate dal noto leaker OnLeaks. Stando a queste ultime, il nuovo Samsung Galaxy A14 5G avrà sul fronte un Infinity-V Display, mentre sul retro avrà tre fotocamere posteriori poste a semaforo sulla scocca. Per quanto riguarda le specifiche, sappiamo già che a bordo del nuovo device di Samsung ci sarà un processore Exynos, mentre la batteria avrà una capienza di 5000 mAh.