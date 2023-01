La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, come già anticipato anche qualche settimana fa, ha messo a disposizione a tutti i propri utenti dei video allenamenti in collaborazione con Nike.

Parliamo di ben 46 video di allenamenti per un totale di 30 ore di programmazione, altri sono in arrivo a breve. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Netflix e Nike insieme per dei video allenamenti

Il nuovo motto della piattaforma di streaming video per il 2023 potrebbe essere: “Netflix and Move”. Fare più attività fisica fa parte dei buoni propositi di Capodanno di tante persone, in Italia e nel mondo: ma che sia proprio Netflix a invitare ad alzarsi dal divano e cominciare a muoversi è quanto meno singolare. Eppure, nel fine settimana delle feste la piattaforma ha messo a disposizione del suo pubblico 46 video di allenamenti, per un totale di 30 ore di programmazione.

L’iniziativa è stata resa possibile da un’alleanza con Nike Training Club, l’app atletica del gigante dell’abbigliamento da sport, che ha messo a disposizione i suoi istruttori più popolari come Kirsty Godso e Betina Gozo. Altri 43 video saranno pubblicati nel corso del 2023. La palestra virtuale Netflix-Nike è aperta in tutto il mondo e le lezioni saranno a disposizione degli abbonati in varie lingue, tra cui l’italiano.

L’annuncio è arrivato ad addolcire la conferma che il 2023 sarà l’anno della temuta stretta di Netflix sulle password condivise. Il test del fitness in streaming è infatti una delle armi che la piattaforma si è data per contenere e possibilmente recuperare abbonamenti paganti.