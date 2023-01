siete-convinti-di-risolvere-questa-illusione-ottica-provateci-in-10-secondi

Negli ultimi anni c’è stato un boom di attenzioni verso misteri ed enigmi provenienti dal web, tra cui tra le più apprezzate troviamo le illusioni ottiche, e ora sono tornate. Non ci saranno animali o oggetti nascosti, e non ci saranno nemmeno test di personalità o di risposta. Abbiamo pensato che, per un ritorno alla “grande bellezza”, avremmo dovuto offrirvi un’esperienza più tradizionale. Anche se dedicherete a questo indovinello visivo tutta la vostra attenzione, non riuscirete a sfuggire alla “magia” che possiede poichè non appena lo guardate vi attirerà.

Alcuni potrebbero guardare questa immagine e pensare che la serie di punti neri che corre lungo il lato destro della griglia sia l’unico posto in cui appaiono; tuttavia, anche il lato sinistro del grafico presenta gli stessi punti. D’altra parte, il cervello umano non è in grado di vederli tutti contemporaneamente, come ha osservato su Twitter il matematico Cliff Pickover, che ha sviluppato l’illusione. Lo scienziato francese Jacques Ninio e l’accademico Kent Stevens sono i veri responsabili della creazione dell’illusione.

Illusione ottica, provate questa

Se si concentra l’attenzione su un singolo punto, la visione periferica consente di distinguere fino a due cerchi aggiuntivi, ma non sarà mai possibile vedere più di quel numero di cerchi. Muovendo la testa da un lato all’altro, vedrete che continueranno ad apparire altri cerchi neri che non avevate visto prima, mentre allo stesso tempo scompariranno quelli che avevate visualizzato in precedenza. Questo fenomeno persisterà finché continuerete a spostare lo sguardo in direzioni diverse.

Fate provare l’illusione anche alle persone che vi circondano e ai vostri familiari per guardare la loro reazione. Oltre questo, sul web esistono milioni di illusioni ottiche con cui puoi divertirti.