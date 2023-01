Luna, sul satellite naturale è emersa l'acqua appartenente al Sole

Una nuova analisi delle polveri raccolte dalla Luna suggerisce che l’acqua legata alla superficie lunare potrebbe originarsi dal Sole. In particolare, potrebbe essere il risultato dell’impatto di ioni di idrogeno del vento solare che colpiscono la superficie lunare, interagiscono con gli ossidi di minerali e si legano con l’ossigeno staccato. Il risultato è dell’acqua che potrebbe essere nascosta nella regolite lunare in quantità significative alle medie e alte latitudini. Ciò ha implicazioni per la nostra comprensione della provenienza e della distribuzione dell’acqua sulla Luna e potrebbe persino essere rilevante per la nostra comprensione delle origini dell’acqua sulla Terra. La Luna sembra una pallina di polvere abbastanza secca, ma recenti studi hanno dimostrato che c’è molta più acqua lassù di quanto si sospettasse mai. Ovviamente non galleggia in laghi e lagune; è legata alla regolite lunare, probabilmente nascosta come ghiaccio in crateri permanentemente in ombra e sequestrata in globuli di vetro vulcanico.

Luna: l’incredibile scoperta ha a che fare col Sole

Questo porta naturalmente a domande come: quant’acqua c’è esattamente lassù? Come viene distribuita? E da dove diavolo viene? L’ultima domanda probabilmente ha diverse risposte.

Parte potrebbe provenire da impatti di asteroidi. Parte da Terra. Una possibile fonte, tuttavia, è l’ultima cosa che viene in mente quando si immagina una nuvola di pioggia cosmica. Per essere equi, il Sole non è esattamente umido, ma il suo vento è sicuramente una fonte affidabile di ioni di idrogeno ad alta velocità. Le prove, che includono un’analisi della polvere lunare delle missioni Apollo, hanno precedentemente sollevato la forte possibilità che il vento solare sia responsabile di almeno alcuni degli ingredienti dell’acqua sulla Luna.

Ora un team di ricercatori guidato da geochimici Yuchen Xu e Heng-Ci Tian dell’Accademia cinese delle scienze ha trovato chimica in grani recuperati dalla missione Chang’e-5 che supporta ulteriormente una fonte solare dell’acqua lunare.