Uno dei provider che sta riuscendo a mettere più carne al fuoco di tutti è sicuramente Iliad, il gestore che arriva dalla Francia ma che ormai è italiano a tutti gli effetti. Non essendo un gestore virtuale, prezzi del genere risultano totalmente inusuali per un provider che opera in Italia, ma a quanto pare Iliad vuole stupire e in maniera emblematica. Stando a quanto riportato, sarebbe diventata di nuovo disponibile soprattutto sul sito ufficiale la promozione più sottoscritta, quella da 120 giga.

Ci sarà questa volta una grande agevolazione sul prezzo, proprio come era stato possibile durante lo scorso mese di novembre. Gli utenti che non sono riusciti a sottoscrivere l’offerta 30 giorni fa quindi potranno farlo adesso allo stesso prezzo, ma bisogna sapere che c’è un termine di scadenza entro il quale non sarà poi più possibile sottoscrivere la promo a questo costo mensile.

Iliad continua a far parlare di sé, torna l’offerta da 120 giga al prezzo di 7,99 € ma solo fino al 10 gennaio

Tutto quello che avete letto nel paragrafo precedente è vero: è ritornata la migliore offerta di Iliad, quella che offre 120 giga al mese con connessione 5G.

Vi state chiedendo a che prezzo sarà disponibile questa volta? Si tratta di una promozione che arriva con un costo mensile scontato, ovvero solo 7,99 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla entro i prossimi 9 giorni. Infatti l’offerta scadrà esattamente il prossimo 10 gennaio, per cui vi consigliamo di affrettarvi per avere tutti i favori del caso. Ci sono ovviamente anche minuti ed SMS senza limiti.