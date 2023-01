L’aggiornamento di ARERA riguardo i prezzi dell’energia è finalmente è arrivato. In seguito alle previsioni sulle bollette di dicembre 2022, ecco che nel primo trimestre del 2023 si prevede un forte calo delle quotazioni per quanto concerne i prodotti energetici, soprattutto grazie agli interventi del Governo italiano che ha portato gli oneri all’azzeramento. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Caro bollette, la situazione è pronta a migliorare nel 2023

L’Autorità ha carpito che per il primo trimestre del 2023 il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in regime di mercato tutelato calerà del 19,5%. Tale riduzione è concernente anche al “livello degli stoccaggi europei di gas che si attesta a fine anno sopra l’80% della capacità disponibile e i prezzi a termine che indicano condizioni meno tese per l’equilibrio di domanda e offerta del gas nel primo trimestre del 2023” in confronto alle aspettative di inizio ottobre 2022 ed i prezzi di dicembre.

Diverse situazioni che hanno quindi portato ad un abbassamento radicale dell’elettricità già nel quarto trimestre del 2022, periodo in cui il PUN è calato del 48% rispetto ai prezzi del Q3 2022: 246 €/MWh contro 472 €/MWh in media trimestrale.

Legge di Bilancio, ecco cosa ci aspetta

In più, nella Legge di Bilancio approvata di recente, sono stati azzerati gli oneri di sistema per le utenze domestiche e non domestiche d’elettricità con potenza fino a 16,5 kW e per il gas per tutti. E non solo, c’è anche il potenziamento del bonus sociale per elettricità e gas nel primo trimestre del 2023. Quest’ultimo sarà utile a rendere le bollette più abbordabili.

”Come in altre occasioni la variazione percentuale pur marcata del costo dell’energia elettrica non deve spingere a conclusioni affrettate. La situazione sui mercati all’ingrosso certamente ha risentito di particolari condizioni ambientali ma anche di una evoluzione e di un rafforzamento della capacità di reazione del sistema al permanere delle tragiche vicende belliche che ancora caratterizzano lo scenario internazionale. Tuttavia i mercati sono caratterizzati ancora da una marcata volatilità, la stagionalità inciderà sulle variazioni dei prezzi del gas e i valori assoluti rimangono ancora straordinariamente alti. Gli interventi del governo a supporto dei consumatori mantengono inalterato il loro valore ed in particolare ricordo ai cittadini, alle associazioni dei consumatori e ai CAF, quanto sia importante richiedere la certificazione ISEE per il 2023 per consentire la più sollecita individuazione del punto di prelievo dell’energia elettrica o il punto di riconsegna del gas e la conseguente erogazione dei benefici previsti” ha affermato il presidente di ARERA, Stefano Besseghini.