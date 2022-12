L’operatore WindTre ha da poco lanciato una nuova offerta denominata MIA Unlimited che, a differenza delle altre offerte, è attualmente disponibile solamente per determinati utenti che richiedono la portabilità del proprio numero.

Di spettacolare, questa nuova offerta, ha i Giga illimitati ed il prezzo è davvero molto interessante. Scopriamo insieme il bundle completo e, ovviamente, il prezzo.

WindTre MIA Unlimited con Giga illimitati

L’operatore telefonico arancione ha deciso di rilanciare due promozioni molto interessanti per la portabilità da un numero limitato di altri brand. Il pacchetto più economico è MIA Unlimited Easy Pay, il quale dà su base mensile minuti illimitati di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e Giga senza limiti in 4G fino a 10 Mbps in download, il tutto a 9,99 euro al mese con addebito automatico su carta di credito, conto corrente o carta prepagata. Altrimenti, MIA Unlimited contiene lo stesso pacchetto dati ma costa 10,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Inoltre, nel caso di MIA Unlimited Easy Pay, il costo di attivazione è pari a 30 euro ma viene abbassato a zero euro solamente se la SIM rimane attiva per 24 mesi. In caso di recesso anticipato, il consumatore dovrà pagare la quota restante a rate o in unica soluzione.

Queste due offerte, come anticipato precedentemente, sono attivabili solamente da determinati utenti che richiedono la portabilità del numero da Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e un gruppo di operatori virtuali minori. Sono quindi esclusi gli attuali clienti Tim, Vodafone, Kena Mobile, ho.Mobile, Very Mobile, Elimobile e molti altri. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.