Vodafone conclude l’anno nel migliore dei modi. Il gestore inglese non vuole avere nulla da temere rispetto agli altri operatori della telefonia mobile in Italia e lancia una serie di iniziative per accrescere ancora di più il suo già nutrito bacino di clienti. Le migliori iniziative pensate dal gestore sono ancora quelle legate alla portabilità del numero da altre compagnie.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga per la fine del 2022

A fine 2022 ed inizio 2023, la grande tariffe di Vodafone da non perdere è la Special 100 Giga. Gli utenti che optano per questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete

Il costo per il rinnovo della tariffa sarà pari a 9,99 euro ogni mese, con l’aggiunta di una quota una tantum il cui valore sarà pari a 10 euro. All’interno di questa spesa è prevista la dotazione della SIM e l’attivazione di una nuova rete telefonica.

I clienti che scelgono Vodafone e nel dettaglio la Special 100 Giga avranno inoltre una garanzia da non sottovalutare. Come per altre tariffe, infatti, il gestore ha previsto un prezzo bloccato nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Nel primo semestre di abbonamento saranno quindi vietate al gestore rimodulazione sia per i costi che per le soglie di consumo.

Tutti coloro che sono interessati all’attivazione di quest’offerta potranno effettuare l’attivazione presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.