Ci sono una serie di novità sotto il punto di vista commerciale che riguardano gran parte degli utenti di TIM. In occasione di questa parte finale dell’anno, infatti, il provider italiano ha deciso di applicare un rimodulazione sui suoi costi mensili per le ricaricabili.

TIM, il 2022 si conclude con queste rimodulazioni

Se durante le precedenti stagioni, i cambi di prezzo messi in campo da TIM riguardano solo una parte delle opzioni ricaricabili dei suoi abbonati, in questa circostanza le modifiche di listino prevedono un’indistinta tornata di aumenti sui costi per gran parte delle ricaricabili winback, ossia le iniziative legate agli utenti che hanno effettuato in passato la portabilità di operatore.

Molti abbonati di TIM con questo genere di ricaricabile si troveranno a pagare ogni mese 1 euro in più rispetto ai precedenti costi. Altri abbonati, invece, avranno un rincaro sui costi che sarà pari a 2 euro in più ogni trenta giorni.

In linea con altre azioni simili sotto il punto di vista commerciale, anche in questa circostanza, TIM ha messo in campo una serie di misure compensative per gli utenti interessati dalle rimodulazioni. Alcuni clienti con ricaricabile attiva sul piano tariffario riceveranno SMS e chiamate gratuite verso tutti.

Le misure compensative sono legate anche all’utilizzo di internet. Se alcuni clienti riceveranno in cambio ben 30 Giga per navigare in rete, altri si ritroveranno addirittura ad avere connessione dati illimitata con rete 4G.

In base alla comunicazione di TIM, gli utenti del provider italiano non avranno più modo di recedere senza penali dal profilo tariffario, una volta scaduti i termini previsti dalla suddetta comunicazione ufficiale.