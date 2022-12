Oggi ci ritroviamo di fronte alla Peugeot 308 BL PureTech nella sua versione GT Pack. Un’auto molto cattiva, con un frontale totalmente rivisto e dal design molto giovanile.

Sul design è possibile notare che è fortemente rinnovato rispetto al passato e mette in mostra il nuovo logo ridisegnato da Peugeot. Il frontale è da auto GT con i fari ellissoidali che caratterizzano il design di quest’auto. L’effetto e i giochi di luce sono quindi il massimo. Sul retro c’è altrettanta aggressività con i gruppi ottici a LED, doppio scarico finto in basso e logo in bella mostra anche qui. Ci sono dei cerchi in lega da 18 pollici e dettagli in nero lucido.

Le dimensioni sono di 4.36m di lunghezza, 1,85 di larghezza e un’altezza di 1,44 m. Il bagagliaio e da 412 litri e complessivamente l’auto risulta molto agevole nella guida cittadina anche se in merito al parcheggio c’è qualche difficoltà vista la lunghezza.

Basta avvicinarsi per vedere l’auto aprirsi e mostrare alla grande le sue linee. Per entrare si nota la difficoltà visto l’ingresso un po’ stretto, ma nulla di trascendentale. Per quanto riguarda gli interni, il volante è ancora uno dei punti di forza essendo più piccolo della norma. La qualità dei materiali è davvero interessante e si mixa alla grande con l’anima sportiva di questa Peugeot 308 BL. Sulle portiere è visibile la rifinitura in plastica carbon look. La plancia invece, sempre in plastica, simula un effetto pelle molto spiccato. Presente anche il tetto apribile panoramico in maniera manuale. Presente sul freno di stazionamento automatico e sedili in finta pelle di grande qualità Nappa nero Mistral.

Dietro al volante, un display per le informazioni in 3D davvero unico nel suo genere. Il design del display riservato all’infotainment risulta davvero ben risoluto, con il sistema che non risulta essere un filmine di guerra nelle transizioni da una schermata all’altra, ma l’integrazione con gli smartphone è perfetta grazie ad Apple CarPlay ed Android Auto. Sono comunque presenti dei tasti soft touch fisici per recarsi rapidamente nei menu pre-impostati. Menzione di spicco per il sistema audio davvero molto ben equalizzato e molto chiaro nei bassi, alti e medi.

E’ possibile scegliere le modalità di guida tra ECO, Sport e Normal, anche se il cambiamento è minimo. Presente ingresso USB type-C con possibilità di connettere lo smartphone per i servizi di connessione.

Venendo al motore della Peugeot 308, si tratta di un 1.2 130CV, piccolino ma molto grintoso e gli sprint non sono affatto male. La velocità massima è di 210 km/h con uno 0-100 in 9,7 secondi. L’alimentazione è solo benzina, nessun contributo elettrico dunque. Per quanto riguarda i consumi, questo Euro 6D si aggira intorno ai 18-19 km/l, quindi circa 6 litri ogni 100 Km, risultati davvero interessanti visti i 600-650 km percorribili con un pieno.

La guida in città è davvero agevole e l’effetto 3D dello schermo dietro al volante non è fastidioso ma, al contrario, davvero impressionante. Ci si adatta alla grande con le tre modalità di guida che consentono quindi di ridurre i consumi o di aumentare leggermente le prestazioni.

Conclusioni

La Peugeot 308 BL è davvero solida e destinata ad un pubblico soprattutto giovanile. Per quanto riguarda i prezzi, si tratta di una soluzione equilibrata tra qualità e costo. Ricordiamo infatti che l’auto parte nella sua versione primaria definita Allure da poco più di 28.000 euro, mentre la nostra versione supera i 33.000 euro.