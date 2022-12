Il 2022 sta volgendo al termine e può essere un problema per il motivo meno visibile: la compatibilità del tuo cellulare con WhatsApp. Con il cambio dell’anno, diversi modelli di telefono non saranno più in grado di eseguire l’applicazione di messaggistica. Ciò costringerà molti ad aggiornare il proprio dispositivo; soprattutto quelli che sono stati agganciati al cellulare per molti anni.

Il 31 dicembre scadranno gli attuali requisiti minimi per scaricare e installare WhatsApp sia su iOS che su Android. Pertanto, dal 1 gennaio 2023, alcuni smartphone saranno definitivamente obsoleti.

Questo non sarà un problema per coloro che utilizzano telefoni relativamente nuovi, ovviamente. Ma non dimentichiamoci che la piattaforma Meta vanta di essere compatibile sia con gli apparati di ultima generazione sia con quelli che hanno già diverse “battaglie” alle spalle.

L’app sarà ancora disponibile sui telefoni di dieci anni fa. Dopotutto, Android 4.2 è stato rilasciato nell’ottobre 2012; mentre iOS 12 è un po’ più recente (2018), ma è decisamente obsoleto rispetto alle funzionalità incluse in iOS 16.2, la versione più recente del software Apple.

Ecco la lista completa

Nel caso di Android, dopotutto, i telefoni su cui WhatsApp non potrà più funzionare dal 2023 sono i seguenti:

Samsung Galaxy Nucleo;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Asso 2;

Samsung Galaxy S3 Mini;

Cover Samsung Galaxy X 2;

Huawei Ascend Compagno;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2;

Sony Xperia M;

Lenovo A820;

LG Optimus L3 II doppio;

LG Optimus L5 doppio;

LG Optimus L7 doppio;

LG Optimus F3;

LG Optimus F5;

LG Optimus F7;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L6;

LG Optimus L7 II;

LG emanare;

LG Lucido 2.

Se il tuo telefono non compare in questo elenco, ma esegue ancora Android 4.1 e non può essere aggiornato a una versione più recente, non sarà nemmeno in grado di eseguire WhatsApp dal 2023.

Nel caso di Apple, WhatsApp smetterà di funzionare sui dispositivi che utilizzano versioni precedenti a iOS 12.1.