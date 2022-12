Iliad a Natale è pazza, la sua Giga 150 costa pochissimo con un regalo inaspettato

Dopo tutte le cose che sono aumentate durante l’ultimo periodo, sembra che qualcosa stia vedendo il suo prezzo in continua discesa. Stiamo parlando delle offerte del mondo della telefonia mobile, il quale viene valutato ogni giorno in Italia. Gli italiani infatti tendono sempre a voler cambiare gestore ma solo nel momento in cui dovessero riuscire a trovare la promozione mobile che faccia al caso loro. Svariando tra i vari provider che occupano la loro posizione in tale ambito, gli utenti sono riusciti più volte a trovare la soluzione più congeniale alle loro esigenze, che siano queste di semplice risparmio o magari di quantità. C’è infatti chi magari vuole solo risparmiare qualche euro sulla sua promozione telefonica ogni mese, mentre dall’altro lato c’è l’altra schiera.

Sono tanti infatti gli utenti che per svariate motivazioni hanno bisogno di un quantitativo maggiore di contenuti, che siano minuti ed SMS o magari giga per la connessione ad internet. C’è poi anche un’altra categoria di clienti, quelli che vanno dietro alla qualità più pura. Proprio in quel caso ci sono i gestori più blasonati, i quali possono contare su reti proprie e soprattutto su tanta esperienza nel settore.

Iliad: la promo da 150 giga è disponibile con il 5G gratis

Tutti si chiedono quale sia il miglior gestore in assoluto per sottoscrivere un’offerta mobile di livello. Chiaramente risultano essere in prima linea sempre gli stessi nomi, anche se non si possono biasimare quelli meno acclamati.

Iliad mette a disposizione la sua Giga 150 con tutto senza limiti e 150 giga in 5G a soli 9,99 euro. Una grande occasione no?