Iliad, tornano 150GB in 5G per tutti con una sorpresa gratuita

Dopo aver visto le offerte piombati sul sito ufficiale di Iliad durante la scorsa settimana, gli utenti avranno certamente notato anche delle nuove aggiunte. Secondo quanto riportato infatti il pubblico potrà portare a casa in questi giorni di nuovo la promozione migliore in assoluto, quella che già qualche mese fa era stata in grado di monopolizzare il mondo della telefonia mobile in Italia. Si tratta di un’offerta che durerà per sempre allo stesso prezzo, un classico di Iliad, così come la grande promozione che riguarda la concessione della rete.

Iliad propone di nuovo la sua offerta migliore con 150 giga disponibili, c’è anche il 5G ovviamente offerto gratis dall’azienda

Torna quindi ufficialmente la Giga 150, offerta di cui nessun altro gestore dispone in questo momento. In realtà ci sono delle aziende che stanno proponendo lo stesso quantitativo di giga ma solo ad alcuni utenti, mentre nel caso di Iliad tutti sono liberi di sottoscrivere questa grandissima proposta. Al suo interno ci sono minuti senza limiti per le telefonate verso qualsiasi numero fisso o mobile, messaggi senza limiti verso qualsiasi utente e soprattutto 150 giga per navigare liberamente sul web.

Il prezzo di vendita resta sempre lo stesso, ovvero solo 9,99 € al mese e per sempre senza rimodulazioni che tengano. Ricordiamo poi che tutti gli utenti che sottoscrivono oggi una qualsiasi offerta mobile di Iliad, possono beneficiare del massimo anche dal punto di vista della qualità. Il celebre gestore infatti mette a disposizione il 5G in maniera gratuita, senza alcun bisogno di pagare una cifra supplementare.