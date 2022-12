La Flash 120 è ora la migliore tariffa a disposizione degli utenti. Con un costo per il rinnovo mensile pari a 7,99 euro gli abbonati del provider francese riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 120 Giga per la connessione di rete.

La garanzia che Iliad mette a disposizione di tutti gli utenti è ancora una volta quella della convenienza. Il provider francese anche in questo periodo natalizio si conferma il più popolare in Italia, grazie ad una serie di interessanti ricaricabili low cost. I listini di Iliad hanno subito un’evoluzione migliorativa proprio in questi ultimi giorni, con la trasformazione della popolare Giga 120 in Flash 120.

Iliad e la Flash 120: i tre servizi a costo zero

La convenienza della Flash 120 è ancora più ampia grazie alla disponibilità di ben tre servizi gratuiti, presenti anche nelle altre ricaricabili di Iliad.

Gli utenti che decidono di attivare una SIM con Iliad, in primo luogo, avranno la possibilità di accedere a telefonate illimitate per i numeri che sono registrati all’estero. In base a questa garanzia, gli utenti potranno chiamare amici e parenti all’estero senza alcun costo aggiuntivo. Le telefonate saranno possibili in ben 60 nazioni, oltre l’Italia, compresa tutta la zona UE.

Altra novità è quella della segreteria telefonica a costo zero. A differenza di TIM, Vodafone e WindTre, Iliad non chiedere alcuna spesa esterna alla ricaricabile a chi desidera ascoltare un messaggio in segreteria.

Strategico però, nel finire del 2022, l’ultimo servizio gratis, ossia la tecnologia 5G. Anche coloro che sceglieranno la Flash 120, potranno navigare in rete con le velocità massime di connessione senza alcun costo aggiuntivo sul prezzo mensile.