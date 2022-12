Anche nel mese di dicembre 2022 l’operatore Vodafone Italia ha deciso di continuare a proporre le proprie offerte Operator Attack della gamma Digital. Vi ricordo che queste sono dedicate solamente ai clienti che effettuano la portabilità del proprio numero.

La lista è la stessa da inizio Ottobre 2022, e quindi attualmente online viene proposta principalmente l’offerta Vodafone Silver, ma in due versioni differenti, una delle quali con 200 Giga.

Vodafone Silver Digital con 200 Giga con il primo mese a 5 euro

Le offerte in versione Digital di Vodafone sono sempre disponibili online con spedizione gratuita della SIM a domicilio, tramite la consueta pagina dedicata proposta attraverso apposite campagne pubblicitarie sul web, con un banner dedicato che porta al sito Vodafone. Chi proviene da altri operatori non presenti nelle opzioni del sito Vodafone può comunque selezionare la voce “Altro operatore”.

In ogni caso, al momento in tutte le offerte Digital di Vodafone, non è presente il tasto per effettuare l’attivazione direttamente online, ma soltanto il pulsante “Ti Chiama Vodafone”. In questo caso verrete contattati da un operatore del call center dell’operatore rosso. L’offerta Vodafone Silver comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, un bundle di chiamate internazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati 4G a 5 euro per il primo mese e successivamente a 7.99 euro. Gli utenti che attivano Smart Pay otterranno 50 Giga in più al mese per sempre.

L’altra versione dell’offerta comprende invece minuti illimitati nazionali, un bundle di chiamate internazionali, SMS illimitati e 150 GB di traffico internet a 5 euro per il primo mese e successivamente a 9.99 euro al mese. Anche in questo caso, tutti i clienti che attiveranno Smart Pay otterranno 50 GB di traffico internet in più al mese, per sempre.