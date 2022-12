Il volantino di Natale di Comet è assolutamente speciale, una piccola perla che può spingere gli utenti a raggiungere un elevatissimo livello di risparmio, ed allo stesso tempo invogliare la maggior parte di noi ad acquistare prodotti di qualità superiore.

Da Comet il risparmio è assicurato, i prezzi sono molto bassi e convenienti, con una delle migliori occasioni del momento, il volantino è ampiamente disponibile in ogni negozio sul territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare la spedizione diretta a domicilio a titolo completamente gratuito su ogni ordine, il cui valore complessivo sia effettivamente superiore ai 49 euro.

Per avere le offerte Amazon in esclusiva gratis sullo smartphone, ed anche i codici sconto, non perdetevi il nostro canale Telegram.

Comet è impressionante, offerte del volantino mai viste

Un volantino SottoCosto davvero impressionante vi attende da Comet fino al 31 dicembre, grazie ad una serie di importantissime riduzioni, infatti, gli utenti possono acquistare anche smartphone molto recenti. L’andamento della campagna lo scopriamo già in prima pagina, dove possiamo trovare l’eccellente iPhone 14, in vendita pensate a soli 899 euro, una cifra bassissima in confronto alle prestazioni del medesimo prodotto.

Sempre sfogliando le pagine del volantino si scoprono altre occasioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, come Galaxy S22, proposto a soli 599 euro, oppure anche il buon vecchio Galaxy S20+, il cui prezzo è di 399 euro, solamente per citarne un paio di casa Samsung. Non mancano altri modelli che sono in vendita a meno di 300 euro, tra cui troviamo Honor X8, Motorola Edge 30 Neo, Edge 20 Lite, Redmi Note 11s, Redmi 9A, Motorola Moto G22 e similari.