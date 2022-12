Lidl non vuole sentire ragioni, e sta cercando di fare di tutto pur di convincere un numero sempre crescente di utenti a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto dei prodotti più desiderati e richiesti dell’intero periodo corrente.

Il volantino ricorda quali sono le prerogative da rispettare per riuscire a godere delle medesime offerte, in particolare gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, non sarà possibile godere dei medesimi prezzi bassi sul sito ufficiale o da altre parti che non siano i punti ufficiali di casa Lidl.

Ricevete subito i codici sconto Amazon, e scoprite anche le offerte migliori, iscrivendovi al canale Telegram di TecoAndroid.

Lidl, le offerte sono da pazzi, tutti gli sconti del mese

Lidl vuole essere al livello degli altri supermercati, per questo motivo ha presentato a sua volta una spettacolare campagna promozionale, arricchita con una serie di prodotti in promozione anche a meno di 50 euro, per quanto riguarda la tecnologia generale.

Più nello specifico ci ritroviamo a poter approfittare della Scopa a Vapore manuale 2in1, il cui prezzo è comunque legato a soli 39 euro, senza dimenticarsi di altri terminali pensati per il benessere personale, come il tagliacapelli (che funge anche da regolabarba), proposto a 12,99 euro, ma anche un prodotto fondamentale per le nostre abitazioni: il diffusore di aromi ai cristalli di sale, il cui prezzo finale è di 24,99 euro.

Gli acquisti, come anticipato del resto, dovranno essere completati esclusivamente nei negozi fisici, sarà necessario recarsi personalmente presso gli stessi per riuscire a godere delle medesime riduzioni, anche con scorte non sempre limitate.