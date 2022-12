Amazon Prime gratis per tutti, folle trucco per avere i pacchi regalo in 1 giorno

Tutti ormai utilizzano Amazon e lo fanno con lo scopo di risparmiare quanti più soldi possibili ogni volta che si decide di acquistare qualcosa. Allo stesso tempo ci sono dei servizi molto importanti che vanno presi in considerazione, i quali non hanno eguali tra le altre piattaforme e-commerce, le quali provano in ogni modo a raggiungere Amazon.

Tutte le pubblicità all’interno della TV parlano molto chiaro con più opportunità che questo colosso permette per ottenere l’esperienza migliore della sua piattaforma. secondo quanto riportato infatti ci sono ancora tantissimi utenti che si servono di Amazon che non sono ancora abbonati al servizio Prime, il quale infatti adesso potrebbe subire un’impennata.

Il tutto nonostante l’aumento di prezzo a 49,99 € all’anno, vera stangata per cui era abituato a pagare poco più di 35 €. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che sottoscrivendo questo servizio potrebbero avere un’opportunità davvero unica, insieme ad altri servizio interessanti. C’è inoltre un periodo di prova gratuito di cui tutti possono usufruire.

Amazon distrugge la concorrenza grazie al suo celebre servizio Prime che permette di avere una piattaforma streaming ma anche le spedizioni in un giorno

sapevate che potete avere a disposizione un periodo gratuito per servirvi del celebre servizio Amazon Prime? Ebbene tutti gli utenti possono provare cosa significa ricevere i pacchi in un tempo brevissimo, il quale potrebbe essere la chiave in un periodo così concitato come quello natalizio.

Secondo quanto riportato infatti, per 30 giorni è possibile non pagare il celebre servizio Amazon Prime, il quale mette a disposizione anche la famosissima piattaforma video che contende a Netflix il ruolo di migliore in assoluto.