Illusione Ottica, l'enigma risolvibile solo se si ha astuzia

Questa illusione ottica, al contrario delle altre, è estremamente complessa. Direste mai che nell’immagine ci sono più figure? Per un comune occhio sembrerebbe un semplice uccello poggiato su un ramo con uno sfondo alberato alle sue spalle. In realtà però nell’illustrazione ci sono ben due animali.

Illusione Ottica: tutti i segreti sugli enigmi psicologici e non

Sei astuto? Prova a risolvere questo enigma e lo scoprirai. Se la risposta è negativa non preoccuparti, hai solo bisogno di allenarti. Per questo motivo ti consigliamo di dare un’occhiata ai test psicologici, all’illusione ottica dei marshmallow, o quella del criceto e quella della rana. Tornando a noi, per risolverlo è necessaria tanta concentrazione e un briciolo di fantasia. Come potete ben vedere, nell’immagine è presente un uccellino seduto su un albero con un pezzo di qualcosa nel becco (a molti sembrerebbe una forma di formaggio ma non ve lo assicuriamo).

Il gioco è appena iniziato, perché oltre all’uccellino è presente un’altra creatura, posta proprio davanti ai vostri occhi. Siete riusciti a trovarla? Beh, nemmeno noi. L’illusione è stata pubblicata come test da un utente di TikTok con il nome Rana Arshad. Egli ha posto un limite di tempo che non può superare i 20 secondi.

Come funzionano queste illusioni ottiche? Innanzitutto sono caratterizzate dalla percezione visiva, che molto spesso riesce ad ingannarci con delle semplici linee. Insomma, per una ragione o per l’altra, vedere cosa si nasconde in un’illusione ottica non è sempre facile, e l’esempio di oggi è perfetto per dimostrare ciò. Allora? Non avete ancora la soluzione in mano? 10… 9… 8… 7… 6… il tempo sta scadendo!