Un Natale low cost per tantissimi utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a poter fare i conti con il volantino comet, pronto a far sognare tutti con prezzi sempre più economici, anche per coloro che sceglieranno di acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Per approfittare dell’ottima campagna promozionale dell’azienda, gli utenti non devono fare altro che recarsi in un negozio, ma anche collegarsi il prima possibile al sito ufficiale, dove troveranno nel dettaglio tutte le singole offerte, le quali offriranno in cambio anche la consegna completamente gratuita a domicilio.

Tutti i codici sconto Amazon sono gratis solo sul canale telegram dedicato, collegandovi qui li avrete in esclusiva sul vostro smartphone.

Comet: offerte impressionanti nel volantino di questi giorni

A Natale il SottoCosto torna a fare la voce grossa da Comet, e coinvolge anche smartphone di fascia altissima, tra questi spicca chiaramente l’ultimo, nonché più recente, iPhone 14, che potrà essere indubbiamente acquistato con un esborso finale che si aggira attorno agli 899 euro.

Sempre restando nella fascia alta della telefonia mobile, l’occhio cade sul bellissimo Galaxy S22, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che può essere acquistato a 599 euro. Scendendo poi verso il basso incrociamo soluzioni come Galaxy S20 Plus a 399 euro, Honor X8 a 199 euro, Galaxy A23 a 239 euro, Galaxy A13 a 159 euro, Honor X7 a 169 euro, Xiaomi 11T Pro a 389 euro, Motorola Edge 30 Neo a 299 euro, Edge 20 Lite a 199 euro, Motorola Moto G22 a 139 euro, o anche Redmi Note 11S a 199 euro o Redmi 9A a 89 euro.

Questo è solamente un piccolo estratto di ciò che vi attende da Comet, i dettagli sono raccolti sul sito dell’azienda.