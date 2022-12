Kena Mobile si iscrive al registro degli operatori virtuali in grado di lanciare ottime offerte a basso prezzo, proponendo al pubblico italiano un rapporto qualità-prezzo decisamente eccellente, con la possibilità di godere di un bundle quasi unico nel suo genere.

A differenza di quanto ci saremmo potuti aspettare, tuttavia, l’accesso alla suddetta promozione non è aperto a tutti, ma resta limitato ad una specifica porzione di consumatori, che si trova nelle solite condizioni di uscita da un determinato operatore telefonico, in genere gli altri virtuali.

Kena Mobile, nuove offerte con grandi sconti per tutti

Con Kena Mobile gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale davvero coi fiocchi, la perfetta occasione per richiedere la portabilità del proprio numero di telefono dai vari operatori virtuali, tra cui troviamo inclusa anche Iliad, riuscendo a spendere poi soli 6,99 euro al mese per sempre (la promessa è la stessa di Iliad, ovvero nessuna rimodulazione in futuro).

In cambio l’azienda promette 130 giga di traffico dati in 4G al mese, con l’aggiunta di illimitati minuti da poter utilizzare verso chiunque ed anche 500 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono. Per gli utenti che l’attiveranno in questi giorni, sono anche previsti 100 giga di traffico aggiuntivi per 30 giorni.

I costi di attivazione sono infine completamente azzerati, sono difatti stati scontati anche i canonici 4,99 euro che Kena Mobile ha sempre richiesto all’inizio, diventando difatti ancora più interessante ed economica per la maggior parte di noi.