Nel mese di settembre 2022 vi abbiamo parlato dell’arrivo dello smartphone Xiaomi 12 Lite, dispositivo cinese che ha stupito gran parte degli utenti soprattutto per la sua fotocamera, di buona qualità per essere un dispositivo Lite.

La qualità prezzo è difatti ottima, solamente 499 euro per un dispositivo che monta una fotocamera simile. A confermare l’ottima qualità è intervenuto anche DxOMark, celebre testata francese.

Xiaomi 12 Lite ha una fotocamera di tutto rispetto, parola di DxOMark!

La celebre testata francese DxOMark ha voluto eseguire i suoi consueti test sul comparto fotografico dello smartphone, e i risultati confermano la buona qualità degli scatti. Prima di scoprire i risultati vi ricordiamo che lo smartphone in questione monta tre sensori, rispettivamente da 108 megapixel il primario, 8 megapixel il grandangolare ed infine 2 megapixel il sensore Macro.

Il punteggio assegnato alla fotocamera di Xiaomi 12 Lite da parte di DxOMark è di 109 punti: questo valore non è molto alto in senso assoluto, infatti nella classifica generale, lo smartphone si posiziona circa al 70esimo posto, ma è comunque buono per la fascia di prezzo. Smartphone con punteggi simili sono Google Pixel 5 con 109 punti, Vivo X60 Pro con i suoi 108 punti e Samsung Galaxy Z Flip 4 con 112 punti.

DxOMark ha inoltre assegnato altri punteggi specifici ad alcune tipologie di scatti o video. Considerate che foto e video in condizioni di luce intensa hanno registrato 136 punti ed il massimo voto dato è stato 165 punti a Huawei Mate 50 Pro. Anche foto e video girati in buone condizioni di illuminazione hanno ottenuto 116 punti contro i 151 di Huawei. Infine le foto in modalità ritratto e di gruppo si sono portate a casa 60 punti contro i 122 di Huawei. Tra i lati positivi, la testata segnala una esposizione precisa nella maggior parte delle condizioni, buon bilanciamento del bianco e buona resa cromatica, sia nelle foto che nei video.