Il 22 dicembre in Cina sarà rilasciata la nuova serie di smartphone Vivo S16. L’azienda potrebbe proporre i tre dispositivi anche in altri paesi modificandone il nome. In India, probabilmente, sarà chiamata Vivo V27.

Vivo S16: la scheda tecnica è stata rivelata!

La serie Vivo S16 sarà costituita da ben tre dispositivi: Vivo S16, S16e, S16 Pro.

Il primo sarò uno smartphone con display AMOLED da 6,78 pollici, risoluzione FULL HD+ e refresh rate a 120 Hz. L’azienda farà ricorso a un chip Snapdragon 870 prodotto da Qualcomm e doterà il suo smartphone di una tripla fotocamera posteriore. Il modulo accoglierà un sensore principale da 64 megapixel, a seguire un sensore da 2 megapixel e uno da 8 megapixel. La fotocamera frontale, invece, sarà da 50 megapixel. La batteria avrà una capacità di 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W.

Il top di gamma Vivo S16 Pro, invece, offrirà delle prestazioni ancora più efficienti. Il display sarà un pannello curvo da 6,56 pollici con cornici ridotte all’essenziale e foro dedicato alla fotocamera frontale con sensore da 50 megapixel. Al suo interno sarà presente un chip MediaTek Dimensity 1200 e una batteria da 4500 mAh. Il comparto fotografico, in questo caso, presenta ben quattro sensori: il principale da 108 megapixel sarà abbinato ad altri tre sensori da 12 megapixel, 5 megapixel, 2 megapixel.

Non possediamo ancora informazioni sul modello S16e. L’azienda potrebbe proporre lo smartphone come una sorta di via di mezzo meno performante rispetto ai due dispositivi appena descritti.

Vivo ha già confermato la data di lancio. Il 22 dicembre in Cina si assisterà al debutto dei tre dispositivi e prossimamente scopriremo se questi saranno destinati al mercato globale.