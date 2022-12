Netflix, è impossibile non commuoversi davanti a questo film di Natale

Su Netflix è arrivato un film struggente quanto emozionante, perfetto per il Natale. Vi assicuriamo che anche solo guardando il fantastico cast potrebbe scendervi una lacrima al ricordo dei precedenti lavori dei personaggi citati. Non ci credete? E se vi dicessimo ad esempio “Finn Wolfhard” o “Guillermo del Toro“? Cosa vi viene in mente? Non vi dicono proprio nulla? Continuate a leggere e vi ricrederete subito!

Netflix: il cast del film e i dettagli

Iniziamo proprio dal cast, nonché dai doppiatori: in regia c’è il già citato Guillermo Del Toro e Mark Gustafson. Protagonisti principali sono Geppetto e Pinocchio interpretati rispettivamente da Ewan McGregor (voce) e Gregory Mann (voce). Compaiono anche Christoph Waltz nel ruolo di Conte Volpe. A seguire: Burn Gorman (Prete), Ron Perlman (Podestà), John Turturro (Dottore), Finn Wolfhard (Candelabro), Cate Blanchett (Spazzatura), Tim Blake Nelson (Conigli neri), Tilda Swinton (folletto del bosco), Tom Kenny (Mussolini), Anthea Greco (Moglie del Podestà), Francesca Fanti (Figlia gemella), Sandro Carotti (Venditore di frutta / Macellaio).

Avete capito bene, stiamo parlando di Pinocchio di Del Toro. Il film è ambientato nell’Italia degli anni Trenta, mentre governava il fascismo di Benito Mussolini. La storia ruota attorno a Pinocchio, un burattino di legno che prende vita grazie al desiderio del padre nonché il falegname Geppetto. Inutile narrarvi la trama, poiché ormai la conosciamo tutti.

Soffermiamoci invece sul riadattamento della vecchia storia. Molti dettagli mutano rispetto al personaggio classico. La Fata Turchina è ora una sfinge azzurra e l’atmosfera si trasforma completamente passando dall’impronta disneyana, all’atmosfera dark e addirittura gotica. L’intero film si basa sul difficile e contradditorio rapporto padre-figlio.