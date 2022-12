WhatsApp, 487 milioni di numeri in vendita sul web e potrebbe esserci anche il vostro

Quello che starebbe avendo luogo da diversi giorni avrebbe dell’incredibile, visto che sul web all’interno di un post su un forum underground, un vero e proprio criminale del web avrebbe messo in vendita qualcosa di impensabile. Una grande quantità di dati che riguardano i numeri di telefono iscritti a WhatsApp di milioni e milioni di persone sarebbero finiti infatti sul web liberamente. Sono circa 35 milioni quelli italiani. L’annuncio è comparso nelle ultime ore proprio su BreachForums e proprio per questo l’argomento è diventato ormai d’attualità su diverse piattaforme soprattutto sui social media trattando il tutto con il nome di WhatsApp Data Leak 2022. In molti quindi sono entrati in panico, ma c’è da segnalare che comunque un’infrastruttura ben organizzata come lo è Meta non è semplicemente soggetta ad un certo tipo di compromissioni. Chiaramente non c’è nulla di invulnerabile ma ora bisogna stare calmi nonostante la situazione sia complicata.

WhatsApp: i dati finiscono sul web, ecco da dove provengono

I dettagli vanno ad includere infatti delle informazioni che riguardano i clienti dell’intero ecosistema del colosso americano. Si tratta di informazioni provenienti da 84 paesi diversi con 32 milioni di utenti dall’America. In più, il set di dati venuto fuori include ben 45 milioni di utenti dall’Egitto, oltre 35 milioni dall’Italia, più di 29 milioni dall’Arabia Saudita, oltre 20 milioni dalla Francia e anche 20 milioni dalla Turchia.

Quello che fa paura adesso è la possibilità che si manifestino degli attacchi phishing mirati, con le vittime che potrebbero ricevere dunque una folta quantità di truffe direttamente sul proprio numero.