tor-browser-arriva-una-nuova-app-universale-che-supporta-anche-i-nuovi-mac

A causa di un aggiornamento distribuito questa settimana, Tor Browser è stato recentemente reso più compatibile con Apple Silicon. La versione Mac del browser basato su Firefox, Tor Bowser 12.0, è ora un software universale, il che significa che può funzionare nativamente su Mac con CPU Apple Silicon o Intel. Questa modifica è stata resa possibile dalla versione più recente di Tor Bowser 12.0.

Questa settimana, l’aggiornamento è stato divulgato in un post pubblicato sul blog. Tor Browser, per coloro che non lo conoscono, è basato su Firefox e offre livelli avanzati di privacy e anonimato insieme a una crittografia più solida. Inoltre, agli utenti viene data la possibilità di accedere ai nomi di dominio .onion, che possono essere ottenuti solo tramite l’utilizzo della rete Onion. Tor Browser è uno strumento fondamentale per chiunque desideri “godersi una vera navigazione privata senza monitoraggio, sorveglianza o censura”. Nonostante la sua natura piuttosto specializzata, Tor Browser è open source ed è diventato uno strumento sempre più importante negli ultimi anni.

Tor Browser è ora nativamente disponibile

Tor Browser 12.0 introduce una varietà di nuove funzionalità e miglioramenti, incluso il supporto per più lingue e locali sul desktop, miglioramenti all’app Android e altro ancora. L’aggiornamento più significativo, d’altra parte, è l’incorporazione del supporto nativo per Apple Silicon, che, secondo il team Tor Project, “non è stata un’impresa da poco”. Gli utenti dei prodotti Apple lo troveranno estremamente vantaggioso.

In passato, la traduzione di Rosetta veniva utilizzata per consentire a Tor Browser di funzionare su Mac dotati di Apple Silicon. Questo aggiornamento, d’altra parte, trasforma l’applicazione in un binario universale, il che significa che la stessa versione dell’applicazione può ora funzionare in modo nativo su computer alimentati sia da Apple Silicon che da Intel. Poiché include codice che può essere eseguito su entrambe le architetture Intel e Apple Silicon, un binario universale è in grado di funzionare in modo nativo su entrambe.

Le istruzioni per il download di Tor Browser possono essere trovate sul sito Web di Tor Project. Si consiglia vivamente di scaricare Tor Browser direttamente dalla pagina ufficiale per garantire di ottenere la versione corretta e ufficiale del software.