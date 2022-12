L’app Google Play Store per Android presto riceverà non una, ma due nuove funzionalità, ognuna delle quali è progettata per migliorare l’esperienza dell’utente in modi distinti e degni di nota. È stato segnalato da 9to5Google che presto saranno disponibili un nuovo indicatore di avanzamento del download e la possibilità di archiviare le applicazioni.

Al momento, per determinare quanto tempo dovrai aspettare prima che la nuova app venga installata, dovrai aprire il menu delle impostazioni rapide. Questo è l’unico modo per scoprire quanto ancora dovrai aspettare. L’avanzamento del download verrà mostrato direttamente sotto di esso, insieme a tutti gli avvisi che sono stati ricevuti.

Google sta introducendo nuove funzionalità

Sebbene questa sia una caratteristica meravigliosa, l’assenza di un segnale costante ne rende l’uso relativamente limitato. Le persone che hanno connessioni più lente e quindi devono attendere il completamento di un download prima di iniziarne un altro potrebbero trarre vantaggio dall’avere una barra di avanzamento del download costantemente visualizzata sullo schermo o dalla possibilità di attivarla.

Pertanto, il rimedio imminente sarà la nuova bolla di download. Si dice che rimarrà sullo schermo e visualizzerà lo stato del download, che ti consentirà di navigare nel negozio o svolgere altre attività fino al termine dell’installazione. Non preoccuparti se sei una delle persone a cui non interessa avere una tale funzionalità; puoi scegliere di non consentirlo mai se non desideri visualizzarlo in qualsiasi momento.

Inoltre, all’interno della sezione App delle Impostazioni del tuo dispositivo, presto avrai la possibilità di archiviare le app che non ti servono piuttosto che disinstallarle.