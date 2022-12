Lo scorso agosto, Xiaomi ha sorpreso il mondo svelando CyberOne, il primo robot bionico dalla forma umanoide. Il robot ha un’altezza di 177 cm con un peso di circa 52kg con forme e proporzioni che ricordano proprio quelle umane.

Considerando la tecnologia avanzatissima su cui è basato, i movimenti ricordano quelli umani e grazie all’Intelligenza Artificiale è possibile apprendere nuove abilità. Per sottolineare le potenzialità di cui il robot è dotato, Xiaomi ha condiviso un nuovo ed interessante video.

Nel filmato è possibile ammirare Xiaomi CyberOne impegnato a suonare la batteria. Il risultato musicale è assolutamente soddisfacente, anche considerando il processo di apprendimento del robot.

Il team di sviluppo di Xiaomi ha lavorato sodo per dimostrare che anche il robot umanoide CyberOne può diventare un batterista provetto

Imparare a suonare la batteria ha richiesto tre passaggi fondamentali. Xiaomi CyberOne ha analizzato in autonomia la sequenza musicale per determinare il ritmo e quindi generare una sequenza della batteria.

In seguito, utilizzando una libreria di movimento offline e la calibrazione online, è stato possibile sincronizzare la corretta traiettoria dei movimenti. In questo modo si è potuta generare la corretta sequenza di movimenti da utilizzare per raggiungere piatti e tamburi.

Infine, i controller interni di Xiaomi CyberOne hanno costantemente monitorato i movimenti per verificare il rispetto della sequenza corretta calcolata in precedenza. Si tratta di una dimostrazione più che efficace delle potenzialità dei robot umanoidi sia nella fase di apprendimento che di analisi delle situazioni e degli input esterni.

Tuttavia, il percorso non è stato privo di problematiche. Secondo le indiscrezioni, la parte più difficile della sfida è stata quella di gestire lunghe sequenze di batteria per coordinare al meglio i movimenti ed evitare collisioni. Il teamd i Xiaomi Robotics Lab ha dovuto estrarre la linea di beat per ottimizzare le librerie di movimento e quindi rendere possibile a CyberOne di suonare al meglio.