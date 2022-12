SIM rarissime, la vostra potrebbe valere anche 8000 euro per alcuni motivi

Dispone di qualcosa di molto raro è ormai semplice ma allo stesso tempo scontato. Che sia una scarpa, una cartolina, un francobollo o molto altro che può finire molto tranquillamente tra le mani di chiunque, si può trattare di un pezzo non semplice da trovare. Chiaramente un tempo le tirature erano molto più limitate, mentre oggi si tratta di merce molto più diffusa, soprattutto perché sono molti tipi di canali. Allo stesso tempo però le persone non sanno che magari una delle cose che meno valutano in assoluto potrebbe risultare di grande valore.

Sapevate infatti che la scheda SIM all’interno del vostro smartphone può valere molti soldi senza che voi lo sappiate? Ci sono infatti dei numeri associati alle schede mobili che possono risultare talmente buffi o strani da valere molti più soldi di quello che l’utente medio paga una SIM.

Schede SIM molto rare: ecco quanto possono valere senza che gli utenti lo sanno

Il mondo del collezionismo talvolta può spingersi a livelli davvero incredibili. Una scheda SIM ad esempio, seppur antiquata, può valere svariate migliaia di euro. Basti pensare che alcuni numeri sono stati venduti in passato anche per aste benefiche contro il cancro.

Non sarebbe infatti la prima volta che un utente si dovesse liberare del proprio numero di telefono perché ritenuto raro. Basta infatti che una o due cifre si ripetano per più volte all’interno dello stesso numero per etichettarlo come ricercato. Ci sono addirittura alcuni numeri formati dalla ripetizione di una sola cifra per più volte, i quali sono arrivati a valere anche 8000 €. State quindi attenti, visto che nel vostro smartphone potrebbe esserci una scheda di grande valore.