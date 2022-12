Pericolo per tutti gli utenti che al giorno d’oggi hanno attivato l’autenticazione a due fattori sul proprio dispositivo mobile, in questi giorni sta malauguratamente tornando di moda il SIM Swap, una truffa molto comune che potrebbe causare non pochi danni.

Il malvivente, previa conoscenza del vostro numero di telefono, provvede ad inviare richiesta all’operatore telefonico di emissione di una nuova SIM ricaricabile, affermando che la precedente sia stata danneggiata o perduta. In questo modo riescono ad avere libero, e totale, accesso alla vostra messaggistica, aprendo le porte verso un furto completo dei dati sensibili.

SIM Swap: una pericolosa truffa

Per raggiungere l’obiettivo prefissato i malviventi prima di tutto raccolgono più informazioni possibili sul vostro conto, affidandosi ad esempio a social network o database reperibili in rete, in modo da poter effettivamente “sembrare voi” nel momento in cui andranno a contattare l’operatore telefonico.

I possibili risvolti sono alquanto drammatici, essendo in possesso del vostro numero di telefono potrebbero, almeno teoricamente, accedere al conto corrente bancario, sfruttando la solita autenticazione a due fattori, tramite la quale la banca invia un SMS sul numero collegato, nel momento in cui vengono inserite le corrette info sul sito, e non solo.

Difendersi dalla truffa è quasi impossibile, se non prestare comunque particolari attenzioni alle possibili differenze o stranezze che dovreste riscontrare nelle settimane di utilizzo del vostro smartphone. Al primo accenno prendete subito le giuste contromisure, onde evitare spiacevoli conseguenze.