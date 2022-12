A pochissime ore dal debutto ufficiale non possiamo non prestare attenzione agli incredibili scatti effettuati dalla fotocamera da 1 pollice presente sul tanto atteso Xiaomi 13 Pro. Il CEO dell’azienda Lei Jun ha condiviso in rete alcune foto che permettono di notare le incredibili capacità del dispositivo.

Xiaomi 13 Pro con fotocamera da 1 pollice aggiornata: ecco il risultato!

Xiaomi 13 Pro avrà un comparto fotografico davvero interessante, occupato dall’incredibile sensore Sony IMX 989 che ha già caratterizzato lo Xiaomi 12 Ultra ma qui arriva in una veste decisamente aggiornata.

Il CEO dell’azienda ha voluto mostrare prima del debutto ufficiale quelle che sono le prestazioni del top di gamma offrendo numerose foto scattate con la fotocamera principale del dispositivo.

Il sensore da un pollice è senza alcun dubbio il punto forte dello smartphone ma gli straordinari risultati ottenuti sono ovviamente frutto della collaborazione tra di esso, un teleobiettivo e un sensore ultra grandangolare.

Xiaomi non si è limitata a fornire alcuni campioni di foto scattate con il top di gamma e ha offerto delle immagini ufficiali che permettono di osservare da vicino i due dispositivi in arrivo e le loro componenti.

Per quel che riguarda Xiaomi 13 Pro si tratta di uno smartphone con display OLED da 6,7 pollici con tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz. Avremo un chip Qualcomm di ultima generazione e una batteria da 4820 mAh.

Xiaomi è stata costretta a posticipare il lancio perdendo così il primato tanto atteso poiché gli Xiaomi 13 e 13 Pro sarebbero stati i primi in commercio ad essere dotati del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Vivo ha surclassato l’azienda, che procederà con la presentazione soltanto domani 11 dicembre.