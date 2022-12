Avete in cantina, o in soffitta, uno smartphone particolarmente datato e volete liberarvene? siete nel posto giusto, cerchiamo di capire quali sono i modelli più richiesti e desiderati dai collezionisti di tutto il mondo, per comprendere se avete le carte in regola per guadagnare una piccola fortuna.

Il collezionismo sommerso, e completamente legale, comprende svariate categorie, tra cui troviamo comunque francobolli, monete, ed appunto anche gli smartphone non propriamente di primissimo pelo. A prescindere dal prezzo che andremo ad indicare, ci teniamo a ricordare che tutto dipende dalle condizioni del terminale stesso, ovvero che sia più o meno funzionante, ed allo stesso tempo che non presenti difetti particolarmente importanti. Le cifre indicate sono appunto indicative della portata della rarità del prodotto stesso.

Smartphone: i modelli da collezione

Un Nokia 3310, che ha fatto letteralmente la storia della telefonia mobile, viene oggi acquistato dai collezionisti a circa 150 euro, un prezzo più che sensato, se considerata la grande diffusione nel mondo. Discorso simile per l’Ericsson T28 ed il Nokia 8810, in questo caso addirittura acquistabili a meno di 100 euro.

I prezzi iniziano a farsi più interessanti nel momento in cui parliamo di Nokia E90 e Nokia 9000 Communicator, proposti fino a 500 euro, oppure un buonissimo iPhone 2G, disponibile fino a 1000 euro, come anche il Motorola DynaTac 8000x, il cui valore fino a 1000 euro lo rende sicuramente appetibile per un numero sempre più grande di appassionati e di collezionisti nel mondo.