WhatsApp ha dimostrato di essere sempre al passo con gli aggiornamenti e con le modifiche volte a far divenire il suo servizio ancora più appetibile agli occhi degli utenti. Anche in questi ultimi giorni del 2022, la piattaforma di messaggistica sta lavorando per assicurare un tool molto interessante per il pubblico.

WhatsApp, finalmente si potranno modificare i messaggi

Tra i prossimi aggiornamenti previsti, WhatsApp prevede quello inerente alla modifica dei messaggi già inviati. Gli utenti della piattaforma di messaggistica, in pratica, avranno la possibilità di modificare alcune parole, se non anche alcune lettere, di un messaggio già inviato senza per questo procedere alla cancellazione dello stesso.

Tal genere di aggiornamento va incontro agli utenti che chiedevano un’alternativa meno rigida alla cancellazione del testo dinanzi ad un messaggio errato per errori legati a forma o battitura. La procedura per la modifica del messaggio sarà del tutto speculare a quella già vista con la cancellazione, con gli utenti che potranno operare in caso di mancata visualizzazione da parte del destinatario.

Il destinatario, al tempo stesso, dinanzi alla modifica del messaggio, riceverà una notifica, utile per evidenziare evidenziare la modifica del testo in originale. La notifica andrà a segnalare l’avvenuto cambio di una parte del precedente invio. Questa novità riguarderà sia le chat singole che le chat di gruppo.

Non sono ancora precise le tempistiche per il rilascio generale di tale upgrade. Attualmente gli sviluppatori di WhatsApp sono in fase di sperimentazione. Ciò che è certo è che l’aggiornamento sarà disponibile sia su smartphone Android di ultima generazione che su iPhone.