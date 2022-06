Android: regalati sul Play Store alcuni giochi e diverse app a pagamento, costano zero

Sono davvero numerose le opportunità che un sistema operativo come Android mette a disposizione dei suoi clienti ogni giorno. Quelli che in realtà andrebbero definiti utenti, dal momento che si servono della piattaforma in maniera gratuita da tempo, possono beneficiare anche tantissime soluzioni interne al Play Store.

Il market più famoso del mondo per quanto riguarda la telefonia mobile genere infatti ogni giorno delle offerte strepitose che riguardano contenuti di vario genere comprese applicazioni e diversi giochi. Solo ed esclusivamente per la giornata di oggi ci saranno delle opportunità da non perdere che riguarderanno i saldi all’interno dello spazio dedicato agli utenti Android da Google Play. Tanti titoli a pagamento saranno totalmente gratuiti ma solo per un tempo limitato.

Android: gli utenti possono avere gratis tutti questi titoli a pagamento