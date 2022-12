Stella di Natale, ecco perché si regala durante le festività natalizie

Da decenni, è di rito acquistare una bella Stella di Natale per poi regalarla a qualcuno, anche se nessuno di noi sa perché questa si regali proprio a Natale. Il suo nome botanico è Euphorbia Pulcherrima, proviene dalle campagne dell’America Centrale ed oggi è considerata come la decorazione floreale natalizia più bella di sempre. Manca però un passaggio: qual è storia la storia legata alla nascita della pianta del Natale? La risposta vi lascerà senza dubbio di stucco.

Stella di Natale: ciò che non sapevi sulla pianta natalizia

In passato il suo ruolo era di tingere i vestiti e curare le febbri, ma aveva anche lo scopo di simboleggiare la purezza. Quale leggenda si nasconde dietro le sue foglie? La pianta si usava soprattutto per decorare le case e i balconi, ma la loro fama è legata ad un’antica leggenda messicana.

Secondo quanto si racconta, durante la Notte di Natale una bambina molto povera voleva portare un regalo a Gesù all’interno della chiesa e, così decise di comporre un mazzetto fatto di ramoscelli ed erbacce.

La creazione era piuttosto bruttina, ma a caval donato non si guarda in bocca e così, quello che doveva essere “la rimanenza della natura”, si trasformò in un meraviglioso fiore rosso a forma di stelle. Da allora, proprio per questa leggenda, la Stella di Natale è il fiore natalizio ufficiale soprattutto in Messico. Tale narrazione è poi corsa freneticamente tra le culture negli anni tra una tradizione e l’altra, arrivando persino qui in Italia per merito dello scienziato naturalista Alexander von Humboldt.