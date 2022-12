Apple ha rivelato che porterà il suo programma di riparazione self-service nei paesi europei, incluso il Regno Unito. Dall’aprile 2022, il programma Self Service Fix è stato reso accessibile solo negli Stati Uniti e offre agli utenti di prodotti Apple come Mac e iPhone la possibilità di ordinare i componenti necessari per riparare autonomamente il proprio device (oltre alle istruzioni e agli strumenti per completare il lavoro).

Secondo The Guardian, Apple offre ora questo programma nei seguenti paesi europei: Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Svezia oltre al Regno Unito. Tuttavia, non tutti i device possono essere riparati e gli unici modelli di iPhone e Mac compatibili con una riparazione fai-da-te sono le versioni moderne rilasciate dopo l’anno 2020.

Apple, gli utenti potranno riparare i propri iPhone

Questo copre i modelli di iPhone 12 e iPhone 13, così come l’iPhone SE 3, oltre a MacBook Air M1 (2020), MacBook Pro da 13 pollici (M1, 2020), MacBook Pro da 14 pollici e MacBook Pro 16 pollici (2021). Sebbene ci sia solo una gamma ristretta di gadget idonei per il programma, questo è lo stesso che negli Stati Uniti, il che significa che le persone in Europa ricevono esattamente la stessa offerta; l’unica differenza è che hanno dovuto attendere più a lungo per iniziare a beneficiarne.

Il piano incorpora anche una serie di altri dettagli pratici, come la possibilità di noleggiare kit di attrezzi anziché acquistarli per effettuare riparazioni (alcune delle quali sono costose). È incoraggiante vedere che questa capacità si sta estendendo oltre i confini degli Stati Uniti. È importante notare che riparare il tuo Mac o iPhone non è qualcosa che dovresti affrontare in modo superficiale a causa della complessità dell’attività. Anche se sono incluse le istruzioni passo-passo, nonché i componenti e gli strumenti menzionati in precedenza, le uniche persone che dovrebbero prendere in considerazione l’idea di aprire un MacBook per iniziare ad armeggiare con i suoi meccanismi interni dovrebbero essere coloro che sono abbastanza sicuri di farlo. Per i proprietari con un livello di competenza leggermente inferiore, questo potrebbe essere un percorso pericoloso che finisce per peggiorare i problemi piuttosto che migliorarli.