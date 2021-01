Pirelli ha ufficializzato un nuovo sistema di e-bike sharing per le aziende, il suo nome è CYCL-e around, e nasce con l’idea di favorire lo spostamento verso il posto di lavoro, per un mondo più green e nell’obiettivo finale di ridurre il più possibile l’inquinamento atmosferico.

Le prime aziende che hanno deciso di aderire al servizio sono Accenture e NTT Data EMEA, ma se ne potrebbero aggiungere moltissime altre ancora in poco tempo. Le modalità di noleggio pensate da Pirelli sono differenti tra loro, e possono essere adattate, nonché cucite in relazione alla necessità del cliente finale.

La base è home2work, la bicicletta viene messa a disposizione dell’utilizzatore dalle 17, con consegna entro le 10 del giorno successivo, in tal modo sarà possibile tornare a casa, e riconsegnarla quando il dipendente rientrerà in ufficio. Interessante è anche il weekend break, ovvero la possibilità di fruire delle biciclette nel proprio tempo libero, con possibilità quindi di noleggiarle dal 17 del venerdì, fino alle 10 del lunedì successivo, senza limitazioni particolari in termini di utilizzi o chilometraggi generali.

Pirelli: un sistema di e-bike sharing di successo

I primi test sono stati effettuati nei mesi precedenti, grazie ai dipendenti Pirelli, i quali hanno permesso di individuare quali fossero le soluzioni maggiormente adatte per le esigenze di un’azienda o di un lavoratore.

CYCL-e around per le aziende è comunque il risultato finale di due progetti pilota sperimentati nel corso del 2020, il primo è stato RIDE Safe, realizzato in collaborazione con l’ASST Fatebenefratelli, partito nel maggio 2020 con 14 e-bike disponibili gratuitamente per i dipendenti dell’Ospedale (qui il nostro test della e-bike). Il secondo, invece, a giugno 2020 nella sede di Pirelli Bicocca, periodo nel quale sono state messe a disposizione 10 bici elettriche per tutti i dipendenti.

Il riscontro positivo ha spinto l’azienda al lancio globale del servizio, il quale sarà attivo, lo ricordiamo, a partire da Febbraio 2021 anche nella suddetta sede di Pirelli Bicocca.