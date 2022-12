Sono ormai diversi mesi che si parla in rete del possibile arrivo di un nuovo smartphone medio di gamma della serie Galaxy M di Samsung. In particolare, si tratta del prossimo Samsung Galaxy M04 e quest’ultimo è già stato avvistato sul sito web Google Play Console. Ora, però, è stata la stessa azienda a confermare ufficialmente il suo arrivo tramite una nuova immagine teaser.

Samsung Galaxy M04: il nuovo smartphone sta per arrivare, ecco cosa sappiamo

Nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha postato in rete una nuova immagine renders con cui ha rivelato l’imminente arrivo di un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta come già detto del prossimo Samsung Galaxy M04. Dal teaser pubblicato, possiamo dunque osservare il design definitivo.

Il nuovo smartphone a marchio Samsung avrà dunque sul fronte un Infinity-V Display, mentre la backcover posteriore sarà caratterizzata dalla presenza di due fotocamere posteriori poste a semaforo. Oltre a questo, il teaser pubblicato in rete ha inoltre rivelato quello che dovrebbe essere il prezzo di partenza del nuovo smartphone.

Samsung Galaxy M04 avrà un prezzo di partenza di 8999 rupie indiane, ovvero un prezzo di circa 104 euro al cambio attuale. Un prezzo decisamente interessante, ma che potrebbe sicuramente subire un lieve aumento qualora dovesse arrivare in veste ufficiale anche per il mercato italiano. Per il momento, comunque, non ci sono ancora conferme su un suo possibile arrivo anche in Italia. Staremo a vedere. Ricordiamo comunque che, secondo gli ultimi rumors, ad alimentare questo smartphone ci sarà un processore di casa MediaTek, ovvero il Soc MediaTek Helio G35.